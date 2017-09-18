18.09.2017 | 16:39

Пенсионерки гордятся своим двором дома № 12 на проспекте Победы. Пожилые люди не просили никого, сами занимались созданием уютного уголка, но столкнулись с проблемой.

Дворник из управляющей компании «Обслуживание жилого фонда» неохотно заходит на участок за оградой. Перед многоэтажкой подметает, это факт. И все.

«Бычки. Она утром вообще сегодня не выходила. Вот у нас мусорка, вот, видите, пакетик черненький. Ну неприятно же. У нас в основном здесь бабушки, вот лавочки, приятно все, цветочки. Мы все это обихаживаем сами. Вот Мартын (игрушечный пингвин. - Прим. ред.) у нас сидит. Но он временно у нас сидит, мы его уберем, конечно. И мы стараемся. Вот у нас сколько цветов. И наряду с этим такая грязь», - посетовала пензячка Вера Петровна.

Бывают моменты, когда лопается терпение. Пенсионерки, невзирая на остеохондроз и ломоту в коленях, ходят и собирают бумажки. Но делают это редко: потом неделю страдают от возрастных хворей. И так сколько труда уже вложили в дворик.

«У нас было дерево, мы его спилили и попросили того, кто спилил, распилить нам. И мы поставили столбики, чтобы дети ходили. Раскрасили в цвета флага. И наряду с этим - бутылки, окурки», - добавила Вера Петровна.

Газон, сквер у дороги - на балансе МУП «Зеленое хозяйство». Журналисты 11 канала заметили, как парень в перчатках выбирает из травы мусор. Тот пояснил, что огороженный двор за домом не имеет отношения к их учреждению. Журналисты попробуют выяснить, за кем же закреплен участок.