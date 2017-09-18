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Из жизни | Остановка «Ул. Мира» пришла в запустение после закрытия ларька

18.09.2017|15:43
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Ларек закрылся, одновременно с этим перестали следить за чистотой на остановке возле диспетчерской троллейбусов № 8 на Западной Поляне.

Рядом есть еще одна торговая точка, но, видимо, площадка под навесом для ждущих транспорт людей не входит в ее территорию.

Последней каплей стала пропажа ящика для мусора. Ночные компании начали оставлять бутылки и прочий хлам где попало.

«Ну вот эта территория чья, не знаю. Неприятно!» - посетовала одна пензячка.

«Раньше тут была урна, женщина убирала, я тут давно езжу. Почему так - не знаю», - добавила другая горожанка.

Сейчас поздравление с каким-то праздником, которое разместили на остановке, на фоне разрухи и запустения выглядит издевкой для ждущих транспорт людей.

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