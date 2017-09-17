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Из жизни | Пензенец предложил нанять мусорщика для уборки пляжа на Западной Поляне

17.09.2017|14:48
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Пустынный и грязный - таким предстал перед посетителями пляж, в народе прозванный Засекой. Пензенцы, судя по обилию мусора, летом охотно приходили сюда охладиться. С собой они приносили еду и напитки, а возвращались домой налегке.

Подтвердил это и житель областного центра Александр Федорович. Он часто выбирается на природу, причем не только в теплое время года. Здесь он продолжает плавать и сейчас, заодно наслаждается видами.

«Было еще хуже, но само место приятное: и песочек есть (лет пять назад привозили), и лес рядом, и к Западной Поляне близко. Где еще на Западной покупаешься? Больше нигде», - рассказал пензенец.

По словам мужчины, бизнесу водоем оказался неинтересен. Вкладываться в благоустройство с надеждой на последующую прибыль от отдыхающих сейчас желающих нет. Потому надежда лишь на власть.

«Надо бы не жадничать, а нанять человека, который по утрам приходил бы с большим пакетом и собирал все. А когда наберется десяток пакетов, заказать машину, чтобы мусор увезли. Была такая женщина, она у нас работала здесь, но ушла», - пояснил Владимир Федорович.

Пока поработали тут только вандалы.

«Нам самим надо обращать внимание на тех, кто собирается вечером и грибки ломает. Но только единицы из нас делают замечания, потому что там такие рожи сидят и выкушивают мясо с водкой, что с ними не очень приятно разговаривать. И ведь то, что сломают, не утаскивают, а тут и побросают», - констатировал пензенец.

Мужчина признался, что подкармливает местных уток. Правда, в этот раз они из камышей так и не вышли: не голодные, наверное.

Кстати, утки - это не единственные местные обитатели. Одно время любитель природы видел тут аистов, а его знакомый ловил больших карпов.

Главное - сохранить все это, так что сорить возле водоема не следует, считает Александр Федорович. Да и самим будет неприятно следующей весной открывать новый купальный сезон среди бутылок.

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Гость|17.09.2017 18:07|

Люди деградируют и превращаются в свиней.Это повсеместно в России.

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