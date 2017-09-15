15.09.2017 | 14:51

Мост, соединяющий улицу 8 Марта и проспект Строителей, недавно сдали в эксплуатацию после обновления дорожного слоя. 24,5 миллиона рублей вложили согласно проекту. Но он не предусматривал ремонт пешеходной зоны.

Теперь, глядя на нее, можно сравнивать, каким путепровод был и каким стал. Шагающим по колдобинам людям радостно за автомобилистов, но обидно за себя.

«Не нравится, потому что она плохая, грязная. Брызги, кочки, к сожалению. Заодно бы заасфальтировали», - посетовала пензячка Лариса Ивановна.

Но проект предусматривает конкретное количество материалов, толщину слоев на проезжей части. Если что-то вопреки планам выделить на тропинку, будет нецелевое расходование средств. Подрядную организацию оштрафуют.

Тем более на почти километр пешей зоны на одной стороне моста и столько же на другой понадобится не одна тонна асфальтовой смеси.

Пока приоритет в плане ремонта в городе отдан магистралям. Пешеходам придется ждать очереди. Они, кстати, не всегда передвигаются на своих двоих, а становятся или водителями, или пассажирами. Дороги им тоже важны.