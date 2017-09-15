15.09.2017 | 14:44

Здравый смысл восторжествовал. Водители больше не будут прыгать через ограду или выбегать на проезжую часть на улице Мира. В заборе, отделившем парковку от тротуара, сделали проходы - целых три. Наконец-то сообразили, комментируют водители.

«Я как подъехал, пришлось обходить там или туда идти», - рассказал и показал пензенец Юрий Александрович.

Напомним: у 6-го дома, где торговые точки и финансовое учреждение, заасфальтировали парковку. Предприниматели откликнулись на призыв городских властей и вложились в обустройство стоянки, когда шел ремонт улицы Мира.

Мэрия предлагала бизнесу пойти на такие затраты в тех местах, где реконструируют проезжую часть по проекту «Безопасные и качественные дороги». В итоге у многоэтажки воздвигли сплошной забор.

«Когда я подъехал, у меня вопрос был: парковку сделали, а как с нее выходить? Калитки нет. Вопрос к строителям: как нам выйти на пешеходную дорожку, не выходя на проезжую часть?» - поинтересовался пензенец.

Автомобилисты мучились недели две. После выхода сюжета в эфир кто-то из ответственных за парковку лиц задумался. Как результат - три прохода. Затраты минимальные, просто сняли три пролета, отвинтив болты.