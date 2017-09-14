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Из жизни | Жители улицы Мира решили застилать разбитую дорогу коврами

14.09.2017|14:41
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Мода застилать дорожки коврами докатилась до Западной Поляны. Теперь их раскатывают в сквере на улице Мира - за 27-м домом.

Местные жители, устав ждать, когда в бюджете города найдутся средства на асфальтировку, и не имея возможности оплатить ремонт самостоятельно, решили выровнять тропу народным способом.

Так уже делали в Заводском районе, на улице Ударной. Нашлась активистка, уставшая шлепать по лужам. Она стала добровольным ответственным лицом за подходы к дому № 40.

«Ну как я придумала? В зиму набирала. Стелю каждый год. На помойки выбрасывают люди, я их беру и приношу. Складывала туда, зиму складывала. Лето подошло, я их расстелила. Оно мокнет, но у людей чистые ноги, а так ходили в грязь, понимаешь?» - рассказала Мария Федоровна.

На Ударной рукотворный тротуар уже многослойный. Мария Федоровна не снимает старые паласы, а кладет сверху другие - ходить мягко.

На улице Мира этот способ ремонта дорог только приживается. Коврами закрывают самые глубокие ямки. На Западной тканые изделия выбрасывают в меньшем количестве - их просто не хватает для латания пешеходной дорожки. Поэтому в дело также идут доски и фанера.

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