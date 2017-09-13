13.09.2017 | 18:48

Асфальта что ли пожалели? Могли бы побольше выделить на тротуар, возмущаются пешеходы с улицы Мира. Они наблюдали за тем, как ремонтируется проезжая часть, как рабочие выравнивают площадку на остановке. Придирчиво смотрели, как те раскатывают полосу на подходах к транспортной точке.

Мастера закончили, уехали, а люди пребывают в недоумении.

«Пусть хотя бы щебенку закроют ровненько, метр пусть», - попросила пензячка Людмила Степановна.

Народный вердикт: не подумали об удобствах для прохожих. Что бы стоило сразу же сделать ровный тротуар? К примеру, от 16-го дома хотя бы до 6-го.

Но тут возникает вопрос: для кого? Ведь по этой пешеходной зоне свободно передвигаются автомобили, вечером она превращается в парковку.

«Машины ставят, но ведь это не для машин тротуар, а для людей. Мы не можем пройти», - возмутилась другая горожанка Галина Дмитриевна.

«Пусть разговаривают с тем, кто оставляет машины эти, можно им ставить, не можно, мы не знаем. Но это же пешеходная часть», - отметила Людмила Степановна.

Тратиться на строительство придомовой парковки здесь мало желающих. Зачем, если бесплатно можно встать прямо на пути пеших пензенцев.

Вернемся к ремонту: в рамках действующего в этом году проекта «Безопасные и качественные дороги» асфальтировка данной части тротуара на Мира не предполагалась. Полосу к остановке положили по так называемой депутатской программе.

Именно к своему избраннику народу надо обратиться, чтобы запланировать обновление пешеходной зоны. Только есть ли в этом смысл? Ведь автомобилисты опять превратят ее в стоянку.