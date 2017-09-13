Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 сен 2017|20:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+19oC
Завтра | Гроза |
  69.10  |  $  57.67
 

Из жизни | Пензенцы просят завершить асфальтирование тротуара на ул. Мира

13.09.2017|18:48
Печать

Асфальта что ли пожалели? Могли бы побольше выделить на тротуар, возмущаются пешеходы с улицы Мира. Они наблюдали за тем, как ремонтируется проезжая часть, как рабочие выравнивают площадку на остановке. Придирчиво смотрели, как те раскатывают полосу на подходах к транспортной точке.

Мастера закончили, уехали, а люди пребывают в недоумении.

«Пусть хотя бы щебенку закроют ровненько, метр пусть», - попросила пензячка Людмила Степановна.

Народный вердикт: не подумали об удобствах для прохожих. Что бы стоило сразу же сделать ровный тротуар? К примеру, от 16-го дома хотя бы до 6-го.

Но тут возникает вопрос: для кого? Ведь по этой пешеходной зоне свободно передвигаются автомобили, вечером она превращается в парковку.

«Машины ставят, но ведь это не для машин тротуар, а для людей. Мы не можем пройти», - возмутилась другая горожанка Галина Дмитриевна.

«Пусть разговаривают с тем, кто оставляет машины эти, можно им ставить, не можно, мы не знаем. Но это же пешеходная часть», - отметила Людмила Степановна.

Тратиться на строительство придомовой парковки здесь мало желающих. Зачем, если бесплатно можно встать прямо на пути пеших пензенцев.

Вернемся к ремонту: в рамках действующего в этом году проекта «Безопасные и качественные дороги» асфальтировка данной части тротуара на Мира не предполагалась. Полосу к остановке положили по так называемой депутатской программе.

Именно к своему избраннику народу надо обратиться, чтобы запланировать обновление пешеходной зоны. Только есть ли в этом смысл? Ведь автомобилисты опять превратят ее в стоянку.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!