13.09.2017 | 18:15

Уже 17 лет Наталья Агеева серых мышек превращает в роковых брюнеток, нежных блондинок и знойных шатенок. Работа парикмахера для нее искусство. И даже свой профессиональный праздник она отмечает не в ресторане, а в салоне красоты.

«Самая главная оценка человека - когда снимаешь пеньюар, он встает, улыбается, говорит: «Спасибо, мне очень понравилось». И это всегда видно, когда человек на самом деле доволен. И это человеческое «спасибо» - самое ценное в нашей работе», - рассказала Наталья.

История парикмахерского искусства насчитывает тысячелетия. Еще в Древнем Египте окрашивали волосы, делали парики из папируса, ткани, шерсти животных.

В Китае и Японии объемную прическу буквально конструировали, подкладывая под пряди картонные подпорки и бархатные валики. Но, если раньше услуги парикмахеров были доступны только избранным, сейчас салоны красоты открыты для всех, кто хочет преобразиться.

«В два месяца раз хожу», - рассказала пензячка.

«Вдохновение знаете какое! Прямо чувствую себя молодой, как будто я не на пенсии», - призналась другая горожанка.

«В первую очередь нужно для себя выглядеть хорошо, самооценка будет соответствующая. А уже потом для остальных», - подчеркнула еще одна жительница Пензы.

Женская душа всегда требует обновления. А поскольку спрос рождает предложение, в предстоящем сезоне парикмахеры приготовили для своих клиентов неординарные стилистические решения.

«Все будет очень яркое, насыщенное, присутствуют оттенки розового, синего, зеленого цвета. Это и в мужских стрижках, и в женских. Ровные линии, сочетание ровной линии и рваной линии, то есть сочетаем несочетаемое», - поделилась Наталья Агеева.