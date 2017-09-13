13.09.2017 | 15:01

Как масштабно меняется лесопарковая зона на Западной Поляне! Стала совершенно другой половина, где Олимпийская аллея.

Сейчас благоустраивается территория через дорогу. Много средств и сил вкладывают в создание цивилизованной зоны для активного отдыха и спокойных прогулок.

Большой массив нужен, но и маленькие зеленые участки тоже необходимы. Такие, к примеру, как на Ленинградской, перед домом № 5.

«Я считаю, что это сквер все-таки, потому что были посажены деревья здесь: рябины, яблони. Красиво здесь было, было огорожено. Но со временем все пришло в упадок, и потихонечку начали загаживать. Наломали, накосили - все бросается здесь, редко убирается. Пакеты, бутылки», - рассказал пензенец Юрий Федорович.

Мужчина помнит рябины еще маленькими, сквер чистым. Приходил дворник из ЖЭУ, собирал мелкий мусор. Сумки с отходами люди в кустах не ставили. Совести, что ли, у них было больше, думает защитник зеленого уголка, или уважать чужой труд всех приучали.

Теперь за участком никто не закреплен. Ленивых жильцов стало больше. Вышел кто-то из дома, кинул пакет под дерево - чего на контейнерную площадку шагать целых метров 200-300. Так и погибает сквер на Ленинградской. Ему масштабное благоустройство не светит.