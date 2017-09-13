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Из жизни | На улице Калинина после ремонта дороги исчез люк

13.09.2017|14:32
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Пензячка Людмила Васильевна обратила внимание на изменения улицы Калинина после ремонта. Тут, на пересечении с Чкалова, появились новые бордюры, но почему-то не по всей длине съезда на проезжую часть. Причем так с обеих сторон, как будто не хватило камня. Еще одно обстоятельство насторожило - исчез люк.

«Вот в этом месте он был наклонен. Как тротуар сейчас с наклоном, так и колодец был. Какой он там - вода чистая, канализация, - не знаю», - рассказала пензячка.

Произошло это еще около месяца назад. Пенсионерка ждала, что все исправят, но нет. Видимо, говорит она, за дело не возьмутся до тех пор, пока не возникнут проблемы с трубами.

«Будут ковырять. Деньги лишние у нас, хоть и говорят, что их не хватает, все время», - отметила Людмила Васильевна.

Чуть дальше еще одно последствие реконструкции дороги на Калинина.

«Для машин карман очень большой сделали, а для пешеходов тротуар заузили, два человека не разойдутся. Наклонился забор над тротуаром и деревья. Ветки, правда, сейчас спилили, нет их. Но забор все равно наклонился, в непогоду он упадет точно», - добавила пензячка.

Ограда еще более сужает пешеходную часть. Во время дождя брызги с дороги полетят на людей.

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