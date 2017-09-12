12.09.2017 | 15:13

Жители улицы Вяземского, 9, и соседнего строения переживают за провода. Они проходят над домами, а рядом растут огромные деревья. Их ветки в ветреную погоду опасно колышутся.

«Мы просто устали обрезать деревья. Деревья никто не сажал. При строительстве дороги, естественно, их не было, они выросли сами по себе. Мы не говорим, чтобы полностью сделали спиловку, но кроны можно как-то снять, как-то сделать культурно. Рядом с домом стоит электрическая подстанция, идут провода высокой напряженности», - рассказала пензячка Валентина Владимировна.

Женщина попросила коммунальщиков о помощи.

«Написал горсвет, что запланировали кронизацию этих деревьев сделать в семнадцатом году. А когда это? Это на воде вилами написано. Думаю, это отписка очередная. Они приехали, посмотрели и сказали: «Здесь гора. Машина если приедет, а у нее размах крыльев для стойки машины три метра, как мы здесь вам будет пилить?» То есть всегда есть что сказать», - возмутилась Валентина Владимировна.

С другой стороны проезжей части целый ряд насаждений. По данным женщины, за них отвечает другая организация.

«Здесь железная дорога. Это их территория, мы узнавали. Они должны за это отвечать. Посмотрите, что такое. Здесь сухое стоит, высокие деревья», - подчеркнула пензячка.

Журналисты убедили женщину все-таки подождать обещанной опиловки в 2017-м. Часто подобные работы выполняют в осенний период. Время у коммунальщиков еще осталось, чтобы потом не краснеть за пустые слова.