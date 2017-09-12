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Из жизни | Житель Томска заметил на пензенской стеле орфографическую ошибку

12.09.2017|14:24
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Присмотреться к новой стеле в сквере за городской администрацией журналистов 11 канала сподвигнул гость Пензы из Томска. Владимир приехал на военно-исторический фестиваль, погулял по областному центру и высказался.

«Под Брусиловым написано: «Георгиевский ковалер». Это меня удивило. Как это произошло, вообще непонятно», - рассказал Владимир.

Стелу (третью в мемориальном комплексе памяти участников всех войн) открыли в июне 2017-го. Она называется «Во славу русского оружия». Никто, кроме гостя из Томска, не заметил досадной ошибки. И сейчас ее видят, только если покажешь.

Если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить еще ошибки: несколько пунктуационных, не говоря уже о недочетах с написанием кавычек, пробелами между словами и путанице с буквами «й», «и». Объяснить, где какие знаки препинания лишние или их забыли поставить, помогли в педагогическом институте.

«Битва на Чертовом мосту в 1799 году…» - дальше стоит ненужная запятая, затем идет: «… положила перечень громких суворовских побед». Это, в общем-то, из письменной речи неграмотного третьеклассника», - прокомментировала старший преподаватель кафедры ПГУ Наталья Куприянова.

В отрывке из приказа генерала Алексея Брусилова сразу две ошибки. Необъяснима постановка запятой и тире в словосочетании «русский солдат», здесь вообще никаких знаков не надо. А вот обстоятельство «благодаря бессмертным подвигам наших предков» либо выделяется запятыми с обеих сторон, либо не выделяется совсем.

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Гость|12.09.2017 19:13|

Автора рукотворного творения ----В СТУДИЮ )))

Гость|12.09.2017 19:20|

мастерская Льва Ходоса?

Гость|12.09.2017 19:25|

Позорище!! Дожили!!

Гость|12.09.2017 19:27|

Памятник поставлен для распила и показухи, потому и сделан кое-как.

Гость|12.09.2017 20:03|

Как в Узбекистане русский выучили,так и написали.

Гость|12.09.2017 20:03|

Вот уж кому-кому,но только не местным малограмотным журналистам, рассуждать о грамотности. Вы и сами хороши,как на подбор - порой такое завернёте,что глаза кровоточат,читая ваши опусы а-ля бабуси треплют языками на завалинке о том,как космические корабли бороздят просторы вселенной.

Имя: Гость
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