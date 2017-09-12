12.09.2017 | 14:24

Присмотреться к новой стеле в сквере за городской администрацией журналистов 11 канала сподвигнул гость Пензы из Томска. Владимир приехал на военно-исторический фестиваль, погулял по областному центру и высказался.

«Под Брусиловым написано: «Георгиевский ковалер». Это меня удивило. Как это произошло, вообще непонятно», - рассказал Владимир.

Стелу (третью в мемориальном комплексе памяти участников всех войн) открыли в июне 2017-го. Она называется «Во славу русского оружия». Никто, кроме гостя из Томска, не заметил досадной ошибки. И сейчас ее видят, только если покажешь.

Если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить еще ошибки: несколько пунктуационных, не говоря уже о недочетах с написанием кавычек, пробелами между словами и путанице с буквами «й», «и». Объяснить, где какие знаки препинания лишние или их забыли поставить, помогли в педагогическом институте.

«Битва на Чертовом мосту в 1799 году…» - дальше стоит ненужная запятая, затем идет: «… положила перечень громких суворовских побед». Это, в общем-то, из письменной речи неграмотного третьеклассника», - прокомментировала старший преподаватель кафедры ПГУ Наталья Куприянова.

В отрывке из приказа генерала Алексея Брусилова сразу две ошибки. Необъяснима постановка запятой и тире в словосочетании «русский солдат», здесь вообще никаких знаков не надо. А вот обстоятельство «благодаря бессмертным подвигам наших предков» либо выделяется запятыми с обеих сторон, либо не выделяется совсем.