12.09.2017 | 14:49

Уже при входе в подъезд становится ясно: дом № 20 на улице Ленина не самый благополучный. Мало того что некоторые местные жители бросают все что попало на пол, так еще и коммунальщики не выполняют свои обязанности по уборке лестничных клеток.

«Квитанции мы оплачиваем (графу «Содержание и ремонт») регулярно - результат вы можете посмотреть какой. Писали жалобы, ответа никакого не было», - рассказала местная жительница Елена.

Телевизионные и интернет-провода представители фирм не стали закреплять или выполнили работу некачественно. Важен результат: кабели висят, как лианы. Но на общем виде это не очень сказывается, признается соседка Татьяна Алексеевна.

«Полы проваливаются. Вот идем - и полы проваливаются. Стены обрушиваются совершенно», - посетовала пензячка.

Татьяна Алексеевна, чтобы подтвердить свои слова, провела журналистов по подъезду.

«Полы вообще скоро провалятся. Они не то что шатаются, вообще скоро провалятся. Вот сами видите как? Все ходуном ходит. Того и гляди провалится. Только своими руками делать, а так я и не знаю, кто будет нам их делать», - отметила Татьяна Алексеевна.

Один активист понял это раньше остальных.

«Он немножечко замазал, а то квартиру можно уже было рукой пощупать. Вот это он еще не успел замазать. Тут дранка, цемент уже летит от старости», - показала женщина.

Претензии есть и к дворнику. Он убирает территорию только перед домом. Сзади и кусты, и огромные деревья, и кучи мусора.

Кидают все ненужное, правда, признают люди, сами жильцы. Но почему из-за недобросовестных соседей должны страдать и нормальные? Этот вопрос остается без ответа.