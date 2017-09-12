12.09.2017 | 15:23

Под колесами велосипедов, колясок, под ногами людей асфальтированная дорожка на Лядова стерлась до грунта.

Можно предположить, что укладывали покрытие в те годы, когда строили дома. Ближайший - 28-й - введен в эксплуатацию в 1989-м. Вероятно, чуть позже создавалась аллея.

Микрорайон густонаселенный, в день по тропе могут проходить несколько сотен человек, если не больше.

«Конечно, надо заасфальтировать. Люди-то здесь из больницы ходят, в больницу. Здесь шестая больница, вон красное здание. Сколько тут больных ходит, дети ходят. Вот такая у нас дорога», - посетовала пензячка.

«Что же тут хорошего? Тем более здесь такая хорошая аллея, такие деревья посажены. Ну уж сколько здесь нужно асфальта, чтобы привести это все в порядок? Я думаю так», - поделилась размышлениями другая горожанка.

В 2017-м ремонт дорожки не предвидится: в программу по исполнению наказов избирателей она не попала. Если только в следующем году, но это зависит от инициативы населения улицы Лядова.