11.09.2017 | 14:42

Представители сильного пола с Ульяновской, 4, решили провести эксперимент. Мужчины пенсионного возраста притащили к тропинке громадную ветку. Ветром ее сломало на дереве у детской площадки.

Долго сучок нависал над головами малышей, пока у пожилых людей не лопнуло терпение. Сдернули, положили и ждут, считают дни, когда управляющая компания опомнится и все же уберет преграду. Хотя сами понимают: в этом нет смысла. Сколько, к примеру, просили коммунальщиков обустроить площадку, возлагали надежды на представительную власть.

«Депутата когда выбирали, я говорю: «Привезите что-нибудь для детей». У нас много детей, садик рядом. Поставили вот эту и вон ту качельку. А этой горке 30 лет, она опасная, она вот такая крутая, старая. Она сзади этого дома была, они срезали, сюда привалили», - рассказал и показал пензяк Владимир Васильевич.

Эта покатая конструкция раздражает взрослых. Нина Петровна просто кипит от возмущения, когда слышит о ней.

«Как это горка неаварийная? Посмотрите, пожалуйста. Разве можно? Пусть совсем ее уберут. Видите, какая острая часть?» - продемонстрировала женщина.

Надо всего лишь загнуть металлический лист в обратную сторону. Но никто из местных умельцев пока не сообразил, как это сделать, иначе давно бы завернули края. Люди ведь уже пытались, как умеют, благоустроить площадку.

«Пеньки я сам делал, скамейки делал, стол. Ничего этого не было. Я это поставил. Старушки идут, садятся. Это я сам делал», - сообщил Владимир Васильевич.

А вот ветку на свалку люди решили не носить принципиально. Во-первых, далеко, во-вторых, тяжело. В третьих, они просто не обязаны выполнять чужую работу.