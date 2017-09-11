11.09.2017 | 15:11

Улицу Революционную можно назвать районом точечного базирования мусорных куч. В самом ее конце - свалки. Пока небольшие, только в пензенской реальности обычно вырастающие до размера полигонов.

Жильцы обижаются, когда их обвиняют в засорении территории.

«У нас нет мусора. Откуда у нас? Стоит бадья, мы туда аккуратно ложим. А это когда - ночью или когда делают, не знаю», - подчеркнула пензячка Анна Ивановна.

Самое большое зло, как считают местные жители, - это территория расселенных, но не снесенных домов, ближе к перекрестку со Ставского.

Участок вроде как выкупила строительная компания, но еще не расчистила. Теперь развалины регулярно загораются.

В прошлом году в огне погиб мужчина, личность его не установили. Было предположение, что люди без определенного места жительства разжигали костры и грелись.

Обитатели домов нерасселенных боятся пожаров и негодуют из-за хлама. Бродяги развешивают его на заборе и кидают на улице.