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Из жизни | Пензячка много лет добивается ремонта в доме на ул. Вяземского

11.09.2017|15:05
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Жительница Вяземского, 27, Галина Ивановна никак не может разобраться, на что имеет право человек, проживающий в квартире по договору социального найма.

Женщина много лет мучается из-за протекающего стояка. Это общедомовое имущество.

В пятиэтажке техническое подполье. Чтобы отремонтировать коммуникации, мастера обычно разбирают полы. Галине Ивановне регулярно приходится наблюдать подобное.

«Первый раз, по-моему, это было в 1999 или 2000 году, просто не помню. Стояки не меняли. Придут, пол разберут, заварят, закроют, и все. Как будто бы все в порядке», - рассказала Галина Ивановна.

Почему же не заменят аварийную конструкцию, чтобы избежать многократного ремонта? Галина Ивановна пожимает плечами. Сложно сговориться с владельцами квартир на других этажах, зачастую вопрос упирается в деньги.

Сама она имеет право обратиться в департамент ЖКХ за решением этого вопроса. Журналистам 11 канала прислали документ, в котором ясно сказано: учреждение действует от имени собственника - муниципалитета.

В эту квартиру семья заселялась очень давно, имея ордер. Договор на соцнаем специально не заключала, и только недавно его от Галины Ивановны потребовали в управляющей компании.

«У меня меньше будет проблем, у меня примут заявление на ремонт этого пола и трещины. Эта трещина, кстати, очень опасная, мы ее пеной запенили. Такое ощущение, что труба висит на газовой трубе», - отметила Галина Ивановна.

В еще одном документе из департамента поясняется, что людям раньше выдавался ордер. С 2005 года начали заключать договоры, но и с ордером на руках наниматель имеет такие же законные права на пользование помещением. Видимо, управляющая компания просто зачем-то тянет время.

Кстати, в случае со стеной и полом в квартире Галины Ивановны снова надо выяснять, где именно общедомовое имущество, а за что отвечает наниматель.

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Гость|11.09.2017 23:20|

А на ул.Островского д 3 жители платят больше 10лет за содержание и ремонт,а УК ни какой ремонт не делает в подъездах,хотя положено раз в 5лет!Лампочки в подъезде сами вкручиваем.А полы раньше сами мвли или нанимали, так сейчас УК заключила договора и приходят мыть полы так,что засрали все одним ведром,раньше убирала женщина с нашего дома,чисто было и идеально.сейчас все трубы и батареи,перила чёрные от грязи, стены, плинтуса,как можно так убирать?

Гость|11.09.2017 23:24|

Когда на улице Островского д 3,4подьезд ,установят нормальную лавочку?мне надоело более 10лет смотреть и ждать !нынешние две лавки из бревен и доски!я за что плачу деньги?за лавки,которые делают из мусора,что остались от спиленых гнилых деревьев?

Гость|11.09.2017 23:32|

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/tUPw

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