11.09.2017 | 15:05

Жительница Вяземского, 27, Галина Ивановна никак не может разобраться, на что имеет право человек, проживающий в квартире по договору социального найма.

Женщина много лет мучается из-за протекающего стояка. Это общедомовое имущество.

В пятиэтажке техническое подполье. Чтобы отремонтировать коммуникации, мастера обычно разбирают полы. Галине Ивановне регулярно приходится наблюдать подобное.

«Первый раз, по-моему, это было в 1999 или 2000 году, просто не помню. Стояки не меняли. Придут, пол разберут, заварят, закроют, и все. Как будто бы все в порядке», - рассказала Галина Ивановна.

Почему же не заменят аварийную конструкцию, чтобы избежать многократного ремонта? Галина Ивановна пожимает плечами. Сложно сговориться с владельцами квартир на других этажах, зачастую вопрос упирается в деньги.

Сама она имеет право обратиться в департамент ЖКХ за решением этого вопроса. Журналистам 11 канала прислали документ, в котором ясно сказано: учреждение действует от имени собственника - муниципалитета.

В эту квартиру семья заселялась очень давно, имея ордер. Договор на соцнаем специально не заключала, и только недавно его от Галины Ивановны потребовали в управляющей компании.

«У меня меньше будет проблем, у меня примут заявление на ремонт этого пола и трещины. Эта трещина, кстати, очень опасная, мы ее пеной запенили. Такое ощущение, что труба висит на газовой трубе», - отметила Галина Ивановна.

В еще одном документе из департамента поясняется, что людям раньше выдавался ордер. С 2005 года начали заключать договоры, но и с ордером на руках наниматель имеет такие же законные права на пользование помещением. Видимо, управляющая компания просто зачем-то тянет время.

Кстати, в случае со стеной и полом в квартире Галины Ивановны снова надо выяснять, где именно общедомовое имущество, а за что отвечает наниматель.