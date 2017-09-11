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Из жизни | Асфальт перед первым подъездом на Пушанина, 6, не ремонтируют 36 лет

11.09.2017|15:25
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Избирательный подход дорожников неприятно поразил пензенца Анатолия Викторовича. Они трижды приезжали во двор 6-го дома на Пушанина с горячим асфальтом, но площадку перед входом в первый подъезд так и не отремонтировали.

«Вот граница проходит. Здесь стоит болото зимой и летом», - рассказал и показал пензенец.

Началась история в 2013-м, когда заасфальтировали часть двора - без территории перед первым подъездом. Уже тогда мужчина возмутился. Через год благоустройство продолжилось. И снова рабочие прошли мимо.

«У всех подъездов сделали все это в 2014 году, а здесь не стали делать. Асфальт завозили с этой стороны, проезда свободного там нет, не стали делать. Не знаю почему. Я к мастеру подошел, говорю: «Ну вот это хотя бы сделайте, два метра». Он ответил: «Заказа не было», - пояснил Анатолий Викторович.

Затем коммунальщики восстанавливали отмостку, и мужчина вновь просил часть асфальта направить на создание дорожки к подъезду. Опять отказ: материала привезли строго для полоски вокруг дома. В итоге во время осадков люди шлепают по лужам.

«Вот это как раз вровень, пять сантиметров. Вот он как есть асфальт, вот ровно по асфальту здесь вода, а заморозки будут - стоит лед», - сообщил мужчина.

Сейчас перед первым подъездом можно рассмотреть: покрытие - ровесник дома. Этому асфальту уже 36 лет. По нему Анатолий Викторович ходил, когда заселялся в дом.

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