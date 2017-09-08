08.09.2017 | 18:13

Рядом с домом № 14 на Ульяновской дерево склонилось над тропинкой так, что люди вынуждены нагибаться, иначе поранят лицо о сучки. Аллея хорошая, тенистая, только для пешеходов становится опасной.

«Натыкаемся. И шишки, и синяки бывают, и царапины. Все что угодно. Вот тут вот сушняк висит с каждым разом все ниже и ниже. И никакая управляющая не обратит внимания на это дерево. Оно вон оттуда свисает», - рассказала и показала пензячка Галина Петровна.

Женщине приходится здесь бывать часто, она приноравливается. В позе глубокого поклона дерево не застыло, кажется, что земля притягивает его все сильнее и сильнее. С каждым месяцем на миллиметр ниже пригибается.

«В основном все сейчас ходят в обход. А так - вот так вот и ходим. Тот, кто повыше, тот ниже нагибается, скоро по-пластунски будут ходить», - посетовала пензячка.

Прохожие услышали беседу и присоединились к жалобам Галины Петровны.

«Шла в десятом часу, и прям чуть ветка в глаза не попала, хорошо, что я вот так нагнулась», - вспомнила горожанка.

«Тут тоже были, нависали, спилили в прошлую весну. Это другой тополь был, прямо на дорогу ветви, длинные такие. А этот не тронули вообще», - добавила другая жительница Пензы.

«У меня муж пришел с работы вот с такой шишкой. Я говорю: «Ты где эту шишку-то зацепил, на работе, что ли?». Говорит: «Нет, вот об дерево», - возмущенно рассказала прохожая.

Никто не требует срубить великана с поникшими ветвями немедленно, он кажется людям привлекательным. Только слишком агрессивно обратил свои сучки против пешеходов. Вот их-то и просят опилить пензенцы.