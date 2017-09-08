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Из жизни | На улице 8 Марта несколько месяцев лежат кучи сухих веток

08.09.2017|14:40
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Только немногочисленные прохожие видят собранные в кучки и оставленные на месте ветки по обеим сторонам тротуара за 17-м домом на улице 8 Марта.

Скорее всего, это результат весеннего субботника. Листья давно высохли: лежит растительный мусор давно.

Почему кто-то прикладывал усилия для вырубки кустов, но не довел начатое до конца и не вывез все это на свалку, непонятно.

Возможно, активисты вышли поработать, надеясь на поддержку коммунальщиков, а те не предоставили машину.

Теперь, вероятно, о кучах вспомнят только во время осенней уборки города. Ждать осталось недолго.

Обращает на себя внимание и брошенная торговая точка. Появилась она тут в начале двухтысячных, а закрылась несколько лет назад. Сейчас рядом с ней складывают мусор.

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