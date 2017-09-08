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Из жизни | Коммунальщики снова заменили остановку на проспекте Победы

08.09.2017|14:34
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Остановка на проспекте Победы, возле бывшего лампового завода, вновь изменилась.

Напомним ее историю. В апреле 2017-го павильон, совмещенный с торговой точкой, убрали, но не предложили взамен ничего. Кто-то тогда на остатки тротуарной плитки поставил стул. Только желающих воспользоваться им было мало.

«Он грязный, зачем я буду присаживаться? Будет дождик, надо какую-то остановку нам делать», - заявила одна из горожанок.

Через несколько дней после этого тут появился павильон. Только у большинства он вызывал лишь отрицательные эмоции.

«Позорище. Это с какой дачи тащили-то? Это же дачная остановка», - возмутился прохожий.

«А вы не видите сами, какой у нее внешний вид? У нее есть внешний вид какой-то?» - удивился молодой пензенец.

«… какая-то! Раньше было лучше. Мне кажется, некрасиво она смотрится», - подтвердил еще один горожанин.

Пензенцы обращали внимание и на деформированные стенки павильона, бетонную плиту с торчащей арматурой, отсутствие мусорного ящика.

Через несколько месяцев конструкцию заменили.

«Нравится, сейчас нравится, первый раз была очень плохая», - отметила пензячка.

«Замечательная остановка. Если все будут такие остановки, вообще прекрасно», - подчеркнула другая горожанка.

«Я езжу мало. Я, может, в год два раза езжу, мне все равно», - сообщила третья.

Пензенцы интересуются, куда дели прежнюю полукруглую остановку. Просто так утилизировать ее не станут: это муниципальное имущество, на которое деньги были потрачены. Может, она появится на другой улице, вызывая негодование горожан.

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