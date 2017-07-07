07.07.2017 | 16:25

В третьем подъезде на Тепличной, 11, заливает квартиры. С девятого этажа протекло до шестого. Ливень постарался, а кровля не смогла противостоять.

Любовь Захаровна оплакивает новый ремонт в квартире сына.

«Ведер десять я точно уже вылила», - рассказала она.

В доме в этом году должны были восстановить кровлю над третьим и четвертым подъездами. Не капитально, а в рамках текущего ремонта. Мастера начали накануне: погода стояла солнечная.

С журналистами общалось местное официальное лицо, женщина попросила не афишировать ее данные.

«Они открыли крышу и вынуждены были оставить до сегодняшнего дня. А ночью начался дождь», - пояснила она.

Теперь работы прибавилось вдвойне. Как ее выполнять, если погода прогнозируется неблагоприятная?