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Из жизни | В доме на Тепличной залило квартиры во время многочасового дождя

07.07.2017|16:25
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В третьем подъезде на Тепличной, 11, заливает квартиры. С девятого этажа протекло до шестого. Ливень постарался, а кровля не смогла противостоять.

Любовь Захаровна оплакивает новый ремонт в квартире сына.

«Ведер десять я точно уже вылила», - рассказала она.

В доме в этом году должны были восстановить кровлю над третьим и четвертым подъездами. Не капитально, а в рамках текущего ремонта. Мастера начали накануне: погода стояла солнечная.

С журналистами общалось местное официальное лицо, женщина попросила не афишировать ее данные.

«Они открыли крышу и вынуждены были оставить до сегодняшнего дня. А ночью начался дождь», - пояснила она.

Теперь работы прибавилось вдвойне. Как ее выполнять, если погода прогнозируется неблагоприятная?

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