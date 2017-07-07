В третьем подъезде на Тепличной, 11, заливает квартиры. С девятого этажа протекло до шестого. Ливень постарался, а кровля не смогла противостоять.
Любовь Захаровна оплакивает новый ремонт в квартире сына.
«Ведер десять я точно уже вылила», - рассказала она.
В доме в этом году должны были восстановить кровлю над третьим и четвертым подъездами. Не капитально, а в рамках текущего ремонта. Мастера начали накануне: погода стояла солнечная.
С журналистами общалось местное официальное лицо, женщина попросила не афишировать ее данные.
«Они открыли крышу и вынуждены были оставить до сегодняшнего дня. А ночью начался дождь», - пояснила она.
Теперь работы прибавилось вдвойне. Как ее выполнять, если погода прогнозируется неблагоприятная?