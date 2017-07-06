06.07.2017 | 17:55

Еще одну остановку убрали с улиц Пензы, не дав ей замены. На проспекте Победы возле автодорожного колледжа вместо навеса над головой, лавочки и тротуарной плитки под ногами - песчаная площадка, которую многие обходят по проезжей части. Оставшиеся куски бордюра и торчащие штыри, видимо, крепежи для мусорного бака.

«Остановка, конечно, нужна. Можно и без ларька», - отметила пожилая горожанка.

«Я думаю, неудобно стоять и ждать без крыши. Да ее уже месяц назад убрали», - добавила другая пензячка.

Раз за это время не установили новую конструкцию, предполагают пензенцы, то вряд ли стоит ждать этого события.