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Из жизни | Из-за двойной сплошной жители дома на Ладожской не могут попасть во двор

06.07.2017|16:34
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Дорожники нанесли двойную сплошную около дома № 113 на Ладожской. Поворот налево теперь запрещен. И домой попасть, если двигаться с конца улицы, пензенцам стало сложнее.

«Теперь, чтобы выехать, нам нужно пересечь двойную полосу и лишиться прав или повернуть направо, доехать до поворота, развернуться на участке, который занят автобусами», - отметила местная жительница Татьяна Павловна.

Люди надеются, что ситуация изменится. Произойдет ли это, покажет время. На Ленина, напомним, в 2017 году тоже нанесли двойную сплошную.

Теперь, если движешься со стороны Севера и хочешь повернуть во дворы, где жилые дома, отдел полиции, почта и магазины, необходимо сначала доехать до проспекта Победы, обогнуть памятник, вернуться на мост и лишь потом попасть в нужную точку.

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