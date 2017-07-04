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Из жизни | Жители улицы Бородина просят сделать пешеходный переход у детсада

04.07.2017|15:04
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Правилами дорожного движения на Бородина пренебрегают постоянно. Речь о пешеходах, чья жизнь так или иначе связана с детским садом «Непоседы». Туда водят малышей. Прасковья Александровна второй год - внука. Не желая того, она стала злостной нарушительницей.

«Напротив Бородина, 3, есть пешеходный переход, можно было бы его использовать, но тротуара нет, и до него не добраться», - пожаловалась местная жительница.

Между двумя ближайшими зебрами порядка 300 метров. Детсад примерно посередине. Кто согласится шагать по правилам и тратить время? Ни родители, ни жители, ни случайные прохожие не хотят.

В Пензе есть места, где переходы рисуют гораздо ближе друг к другу без явной нужды. Запрос о возможном размещении еще одного - на участке у детского сада «Непоседы» - журналисты направили в мэрию.

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