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Из жизни | Ямы на дороге на Барковку закрыли заплатками

04.07.2017|17:29
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Дорога на Барковку обычно выглядит как поле боя. Но журналисты 11 канала застали ее свежеотремонтированной. Ямки залили смесью и слегка выровняли поверхность.

«Рядом строительство, все грузовики едут через нас. У домов стены трясутся! Как здесь может быть хорошая дорога?» - заявила местная жительница Людмила Васильевна.

Минут за 10 мимо журналистов пролетели 15 большегрузов. За день их количество исчисляется сотнями.

Многие следуют в район перспективной застройки. И до тех пор, пока он не будет освоен и заселен, вряд ли бюджетные деньги станут тратить на качественный ремонт дороги. Поэтому пути пока просто поддерживают в проезжем состоянии.

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