04.05.2017 | 17:43

Напротив дома № 1 на улице Менделеева, рядом с детским садом, случилось ЧП: провалился асфальт. Кто-то пытался оградить любопытных малышей от ямы с помощью старой шины.

«Сначала здесь была маленькая ямка, покрышка стояла на ребре. А потом образовалось большая дыра. Приезжали коммунальщики, повозились, уехали. После них остался щит и заборчик», - рассказала местная жительница.

Если заглянуть под щит, становится ясно, что обвал в любой момент может стать больше.

Кстати, на Шуисте подобное не редкость. Два года назад неподалеку, на дороге на ул. Клары Цеткин, просел пешеходный переход. Незадолго до этого коммунальщики там копали, часть заплатки и ушла вниз. А в 2016-м на улице Чапаева, в новом микрорайоне, переселенцы из ветхого жилья наблюдали: твердое покрытие ведет себя, как мягкое, словно зыбучие пески.

На Менделеева видна заплатка на месте провала. Похоже, была утечка, которую коммунальщики ликвидировали, но, наверное, землю утрамбовали плохо.