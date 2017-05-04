04.05.2017 | 17:00

Даже на развалинах хозяйственные люди находят что-то полезное для дома. Мужчины шарят в кучах, оставшихся от снесенного дома на Глазунова, внимательно рассматривают, буквально просеивают хлам в поисках нужных предметов.

«Здесь можно выбрать красный кирпич. Хотя домам и по 50 лет, кирпичи отличные», - пояснил один из горожан.

Кирпичи используют для постройки частного дома - не для облицовки, конечно. Пригодятся для фундамента.

Когда бараки на Глазунова расселили, а это было в прошлом году, к ним ехали и шли толпами: пензенцы забирали все, что не взяли с собой прежние хозяева. Некоторые тут целый склад имели. Комнаты, заваленные доверху узлами, банками, ящиками, видели журналисты 11 канала в доме № 12Б. Пенсионер не выезжал из-за этого добра, упирался несколько месяцев, но после все же переехал.

Бараки свалили. Мусорные кучи осталось лишь вывезти на свалку. Но их еще поворошат хозяйственные пензенцы!