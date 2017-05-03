03.05.2017 | 17:53

Материал, из которого изготовлена световая опора на улице Тарханова, крошится, как хлеб. Это не могло не напугать наблюдательного пензенца Ивана Серафимовича. Он как-то шел по Тарханова и заметил: основание уличного фонаря будто изъедено, даже арматура видна.

«Он держится еле-еле», - констатировал горожанин.

То ли опора сделана некачественно, то ли в нее врезалась машина. Иван Серафимович искал следы шин на газоне, но ЧП могло случиться еще зимой. Сугробы скрывали изъяны, а потом они обнажились.

«Поднимется сильный ветер, и столб упадет. Будут жертвы», - заявил мужчина.

На Тарханова целый ряд световых опор. Только одна оказалась подточенной у основания, а значит, по мнению Ивана Серафимовича, опасной.