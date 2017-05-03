03.05.2017 | 18:19

Время несет перемены: в двухэтажках на Чаадаева чередуются управляющие компании. Постоянным остается лишь состояние жилых зданий и туалета.

Впрочем, кое-что обновляется. Количество трещин в стенах увеличивается, перекос кабины во дворе все заметнее. Двухэтажкам в этом году исполняется по 60 лет.

«Удобств в квартирах нет. А это все может обрушиться, просто страшно ходить в туалет», - рассказала горожанка Светлана Александровна.

В Пензе есть дома с большим сроком эксплуатации, и они крепче. Но эти постройки возводились как временные бараки для заводчан.

Снести их собирались во второй половине прошлого века, но они все стоят. В советские времена жильцам обещали провести канализацию, укрепить фундамент зданий.

На Чаадаева, 6а, народ все же взялся за оформление документов. Их развалюха официально признана аварийной.

«Дом подлежит сносу, правда, когда это сделают, неизвестно. У меня печное отопление, туалет на улице», - пожаловалась другая горожанка Людмила Владимировна.

У жителей Чаадаева, 6а, хотя бы надежда теплится на переселение, когда правительство страны примет государственную программу. В остальных двухэтажках шансов на улучшение условий ноль: нет денег на проведение экспертизы, нет солидарности среди жильцов. Зато есть разрушенный туалет и страх быть погребенными под его обломками.