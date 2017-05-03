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Из жизни | Общественный туалет на Чаадаева пришел в негодность

03.05.2017|18:19
Печать

Время несет перемены: в двухэтажках на Чаадаева чередуются управляющие компании. Постоянным остается лишь состояние жилых зданий и туалета.

Впрочем, кое-что обновляется. Количество трещин в стенах увеличивается, перекос кабины во дворе все заметнее. Двухэтажкам в этом году исполняется по 60 лет.

«Удобств в квартирах нет. А это все может обрушиться, просто страшно ходить в туалет», - рассказала горожанка Светлана Александровна.

В Пензе есть дома с большим сроком эксплуатации, и они крепче. Но эти постройки возводились как временные бараки для заводчан.

Снести их собирались во второй половине прошлого века, но они все стоят. В советские времена жильцам обещали провести канализацию, укрепить фундамент зданий.

На Чаадаева, 6а, народ все же взялся за оформление документов. Их развалюха официально признана аварийной.

«Дом подлежит сносу, правда, когда это сделают, неизвестно. У меня печное отопление, туалет на улице», - пожаловалась другая горожанка Людмила Владимировна.

У жителей Чаадаева, 6а, хотя бы надежда теплится на переселение, когда правительство страны примет государственную программу. В остальных двухэтажках шансов на улучшение условий ноль: нет денег на проведение экспертизы, нет солидарности среди жильцов. Зато есть разрушенный туалет и страх быть погребенными под его обломками.

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Гость|03.05.2017 19:41|

Хачу срать

Гость|03.05.2017 19:46|

Так и знал, тот самый сортир возле колонки, куда ездил за артезианской водой 10 лет назад... В резиновых сапогах пробирался.

Гость|03.05.2017 19:47|

С советских времён стоит, крепость!

Мотовилов+ (гость)|03.05.2017 19:54|

Никакие это не времянки, а нормальные капсооружения по модели прошлого СССР. Просто запущенные до состояния разрухи. Времянки из кирпича не делали и печи в них не устраивали.

Гость|03.05.2017 20:07|

Клозет пушкина ещё помнит.... преданья старины глубокой.

Имя: Гость
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