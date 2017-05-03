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Из жизни | На пляже у «Маяка» собрали более 200 мешков мусора

03.05.2017|18:13
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Бывшая зона отдыха у «Маяка» стала на удивление чистой. Привычной казалась картина иная: сплошь забросанный бутылками и костями вяленой рыбы берег. Не приучены любители полежать на пляже забирать с собой пустую тару. За побережье решили взяться всерьез - собрали почти 200 мешков мусора.

Необычна не только чистота: там больше нет ни беседок, ни столиков, ни кабинок для переодевания. А еще недавно они были, правда, в аварийном состоянии. Выкопали, срезали, вывезли гнилушки и ржавый хлам. Никакого намека не осталось на то, что там когда-то был пляж.

Очень давно мэрия пыталась отдать его в добрые руки, но никто не хотел брать на себя такую обузу. А теперь эта территория стала обычной прибрежной зоной. Надежда, что пляж возродится, погибла окончательно.

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Гость|03.05.2017 18:48|

penzainform.ru писал(a):

Бывшая зона отдыха у «Маяка» стала на удивление чистой.
При быдлячем отношении к пляжам - это ненадолго.

Гость|03.05.2017 18:51|

Гость писал(a):

При быдлячем отношении к пляжам - это ненадолго.
Дааа... У нас "где жру, там и гадить буду" Даже животные в хлеву делят такие места на 2. Особенно свиньи, которых грязными считать принято.

Гость|03.05.2017 19:19|

А когда же начнут чистить в Ахунах?

Имя: Гость
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