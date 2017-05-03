03.05.2017 | 18:13

Бывшая зона отдыха у «Маяка» стала на удивление чистой. Привычной казалась картина иная: сплошь забросанный бутылками и костями вяленой рыбы берег. Не приучены любители полежать на пляже забирать с собой пустую тару. За побережье решили взяться всерьез - собрали почти 200 мешков мусора.

Необычна не только чистота: там больше нет ни беседок, ни столиков, ни кабинок для переодевания. А еще недавно они были, правда, в аварийном состоянии. Выкопали, срезали, вывезли гнилушки и ржавый хлам. Никакого намека не осталось на то, что там когда-то был пляж.

Очень давно мэрия пыталась отдать его в добрые руки, но никто не хотел брать на себя такую обузу. А теперь эта территория стала обычной прибрежной зоной. Надежда, что пляж возродится, погибла окончательно.