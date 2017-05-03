03.05.2017 | 17:45

Больше недели жители улицы Терновского остаются без воды. В частном секторе - в домах от 153-го до 173-го - пустые краны из-за прорыва трубы под дорогой. Коммуникация, оказывается, бесхозная. Кто ее будет ремонтировать, неизвестно.

«В 90-х годах у нас была колонка. Потом ее перенесли на другую сторону дороги», - рассказала местная жительница Татьяна.

Прошлой зимой водонапорный пункт пострадал при уборке снега.

«Потом рабочие приехали и просто срезали колонку», - добавила Татьяна.

Но люди не сильно переживали, ведь до недавнего времени у них в домах была вода.

«В Горводоканале нам сказали, что труба не находится у них на балансе, вроде бы она наша», - сообщила Татьяна.

Скорее всего, водопровод уже в плохом состоянии. Если признать его своим, то ремонтировать трубу придется часто.