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Из жизни | Больше недели жители улицы Терновского остаются без воды

03.05.2017|17:45
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Больше недели жители улицы Терновского остаются без воды. В частном секторе - в домах от 153-го до 173-го - пустые краны из-за прорыва трубы под дорогой. Коммуникация, оказывается, бесхозная. Кто ее будет ремонтировать, неизвестно.

«В 90-х годах у нас была колонка. Потом ее перенесли на другую сторону дороги», - рассказала местная жительница Татьяна.

Прошлой зимой водонапорный пункт пострадал при уборке снега.

«Потом рабочие приехали и просто срезали колонку», - добавила Татьяна.

Но люди не сильно переживали, ведь до недавнего времени у них в домах была вода.

«В Горводоканале нам сказали, что труба не находится у них на балансе, вроде бы она наша», - сообщила Татьяна.

Скорее всего, водопровод уже в плохом состоянии. Если признать его своим, то ремонтировать трубу придется часто.

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Гость|03.05.2017 18:56|

Олимпийская аллея важней ваших проблем

Имя: Гость
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