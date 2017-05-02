02.05.2017 | 18:04

Многострадальную лестницу на Московской начали ремонтировать. В этом году в первый раз. Плитка постоянно вылетает и крошится. Народу не нравится, как выглядит конструкция.

«Надо сломать этот спуск и сделать новый. По пандусу спуститься невозможно даже взрослому мужчине, не то что инвалиду», - отметил пензенец Александр.

Рабочие МУП «Пензадормост» на замечания отреагировали с обидой. Специалисты не получали задания разрушить и заново построить. Их задача - восстановить ступени.

Ранее один из горожан высказывался по поводу непрочных материалов. Считал, что надо заменить плитку.

«Асфальт намного лучше и долговечнее. Плитку испортят, когда будут долбить лед», - решил прохожий.

Но к мнению горожан не прислушиваются. Бюджетные деньги тратятся на бесконечный ремонт.