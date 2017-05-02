Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 мая 2017|19:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+21oC
Завтра | Гроза |
  62.15  |  $  56.95
 

Из жизни | Многострадальную лестницу на Московской начали ремонтировать

02.05.2017|18:04
Печать

Многострадальную лестницу на Московской начали ремонтировать. В этом году в первый раз. Плитка постоянно вылетает и крошится. Народу не нравится, как выглядит конструкция.

«Надо сломать этот спуск и сделать новый. По пандусу спуститься невозможно даже взрослому мужчине, не то что инвалиду», - отметил пензенец Александр.

Рабочие МУП «Пензадормост» на замечания отреагировали с обидой. Специалисты не получали задания разрушить и заново построить. Их задача - восстановить ступени.

Ранее один из горожан высказывался по поводу непрочных материалов. Считал, что надо заменить плитку.

«Асфальт намного лучше и долговечнее. Плитку испортят, когда будут долбить лед», - решил прохожий.

Но к мнению горожан не прислушиваются. Бюджетные деньги тратятся на бесконечный ремонт.

0
0
0
0
Гость|02.05.2017 19:32|

Какая убогость в прекрасном городе Пенза. Архитекторы спят или все сила на набережную.

Гость|02.05.2017 19:59|

Что могут сделать архитекторы, когда все вопросы градостроительства решают депутаты?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!