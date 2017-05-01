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Из жизни | Жители дома на Калинина приводят в порядок бесхозную территорию

01.05.2017|15:44
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Несколько жителей дома № 119а на улице Калинина взяли на себя дополнительную нагрузку. Они очищают не только свою территорию, но и ту, что, по всей видимости, числится бесхозной или муниципальной.

«Вчера я собирала пластмассовые бутылки, целлофановые обертки, капельницы, шприцы», - рассказала местная жительница Тамара Николаевна.

Работа осложняется и из-за запущенной растительности: там не культурные насаждения, а природные дебри.

Недавно коммунальный десант почистил другую территорию, причем вместе с пакетами и бутылками исчезли и заросли. Правда, они состояли только из высокой травы, а не из кустарника. Остался мусор и в низине - рядом с теплотрассой. Его там с дороги не видно.

Лучше сработали электроэнергетики. Зона вокруг их сооружения в идеальном состоянии. Но опять-таки приятное впечатление портит то, что находится всего в нескольких метрах.

«В прошлом году сюда приходили ребятишки из техникума. Они собрали мусор в мешки, а те пролежали здесь всю зиму», - отметила пензячка Лидия Павловна.

Помогает активисткам и председатель ТСЖ на Калинина, 119а, Сергей Ефимов. На чужой территории он заметил еще кое-что.

«Мусор не представляет опасности, он просто неприятен, а вот в открытом колодце может погибнуть ребенок», - подчеркнул он.

Без крышек люков там целых два. Нужно срочно принимать меры, говорит председатель, ведь в позеленевших зарослях скоро будет прятаться детвора.

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