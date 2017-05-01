01.05.2017 | 15:33

Лопата, лом, электропровода и одна не до конца восстановленная секция забора - это все, что осталось от рабочих, которые еще за минуту до прибытия съемочной группы на Циолковского, 18, трудились под внимательными взглядами жителей.

Бригада скрылась в отдельном входе здания, как и человек, руководивший ей, говорят активисты.

«Сначала он купил в нашем доме квартиру, потом перевел ее в нежилое помещение. А сегодня он занялся самоуправством: снес забор. Мы вызвали полицию», - рассказала жительница дома № 18 на ул. Циолковского Ольга Саломатина.

В итоге изгородь отстояли. Все поваленные секции, за исключением одной, рабочие вернули обратно.

«Этот забор - собственность дома. Начальник жилинспекции Инна Левченко нам сказала, что его снос неправомерен», - отметила жительница дома № 18 на ул. Циолковского Лидия Евсеева.

Отношения между новым собственником уже коммерческой недвижимости и жильцами квартир сразу не задались, говорят люди.

«Под одним кадастровым номером у нас пять зданий. Предприниматель нанял людей, которые собрали подписи в тех домах за то, чтобы организовать здесь детскую площадку. Левченко ответила, что судьбу нашей придомовой территории жители тех зданий не должны решать», - пояснила Лидия Евсеева.

Журналисты хотели услышать вторую точку зрения для объективной картины конфликта. Но встретиться с владельцем нежилого помещения так и не удалось.