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Из жизни | Мародеры выломали трубы в расселенном доме на Мостовой

01.05.2017|16:13
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Мародеры начали выламывать трубы в расселенном доме № 21 на Мостовой. Но ни газ, ни свет, ни вода там не отключены. В результате залило улицу Лагерную.

Съемочная группа 11 канала вызвала аварийную бригаду Горводоканала. Но максимум, что сделают специалисты, - найдут источник и установят заглушку. Отключить целиком дом они не могут. В трехэтажке все еще живут несколько человек. Каждый тормозит снос здания по своим причинам.

«У нас ребенок ходит здесь в сад, - пояснили в одной квартире. - Еще немного поводим, а потом уедем».

Этажом выше люди не переселяются, так как не хотят менять свои 16-метровые комнаты на 12-метровые в Заре. Ведь квадраты предоставляют согласно общей площади. Многие изначально были против переезда.

«Провели канализацию, сделали ремонт, поставили окна», - пояснила местная жительница.

Люди разделились на две части: за переезд и против него. В 2015-м мэрия предложила вариант - устроить собрание и определить на нем, что дом сносить не нужно. Для этого следовало пригласить независимую комиссию, которая еще раз оценит состояние здания.

Ничего этого жильцы делать не стали. В итоге на развалинах остаются самые упорные, не боятся мародеров. А те орудуют и днем и ночью.

Программа по переселению из ветхого жилья действует до сентября. До этого срока муниципалитет обязан решить все спорные вопросы.

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