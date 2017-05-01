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Из жизни | Дорога на улице Шмидта опасна для водителей и пешеходов

01.05.2017|15:40
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На улице Шмидта, чтобы и ямы объехать, и со встречным транспортом разойтись, необходимо совершать сложные маневры. Такая картина не первый месяц.

Асфальт постепенно разбивался под колесами местных жителей и посетителей многофункционального центра. Сейчас он находится в таком состоянии, что без постоянного выкручивания руля никак не обойтись. К проблемам автомобилистов даже пешеходы с пониманием относятся, что редкость.

«Когда все заливает, водители не видят ям. Вся дорога такая: одни колдобины», - рассказал местный житель Владимир Яковлевич.

«Здесь были три аварии, одна из них ночью. Это безобразие!» - посетовала пензячка Зоя Ивановна.

Уважительное отношение к проблемам водителей у пешеходов сформировалось в этом месте, возможно, из-за того, что и их зона находится в плохом состоянии. Например, у дома на пересечении Шмидта и Комсомольской и вода, и грязь. Возле остальных зданий картина не лучше.

«Там невозможно пройти», - констатировал Владимир Яковлевич.

Из-за этого люди периодически выбираются на проезжую часть, а там «железные кони».

«На перекрестке чуть не сшибли мою дочку, когда она шла с работы», - поделилась Зоя Ивановна.

Неровности отчасти выполняют функцию «лежачих полицейских», признают прохожие. Но из-за ям водители вынуждены вилять из стороны в сторону. Некоторые неопытные в процессе наезжают на пешеходов или задевают припаркованные авто.

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