28.04.2017 | 17:52

Автомобилисты на Западной Поляне и не знают, радоваться или огорчаться. Ямы на улице Мира заделали. Только выбранный материал вызывает споры. Кирпичи - достаточно ли они хороши для ремонта выбоин? Несколько уже лежат на тротуаре, один на проезжей части...

Пензенцы выражают опасение, как бы в лоб не прилетело кому.

В Интернете немало видеороликов, в которых используют и другие нестандартные материалы. Так, в Курске местные жители сначала тщательно выметали пыль с проезжей части, а затем залили в ямы битум из чайника.

Что бывает потом, во время летнего зноя, пензенцы сами однажды видели - в Шемышейском районе, где на солнце покрытие стало мягким и липким. Люди оставляли на нем свои отпечатки.