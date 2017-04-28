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Из жизни | Ямы на улице Мира заделали кирпичами

28.04.2017|17:52
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Автомобилисты на Западной Поляне и не знают, радоваться или огорчаться. Ямы на улице Мира заделали. Только выбранный материал вызывает споры. Кирпичи - достаточно ли они хороши для ремонта выбоин? Несколько уже лежат на тротуаре, один на проезжей части...

Пензенцы выражают опасение, как бы в лоб не прилетело кому.

В Интернете немало видеороликов, в которых используют и другие нестандартные материалы. Так, в Курске местные жители сначала тщательно выметали пыль с проезжей части, а затем залили в ямы битум из чайника.

Что бывает потом, во время летнего зноя, пензенцы сами однажды видели - в Шемышейском районе, где на солнце покрытие стало мягким и липким. Люди оставляли на нем свои отпечатки.

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Гость|28.04.2017 18:34|

Миру мир! Или нет?

Гость|28.04.2017 18:47|

У нас в Саратовской области давно кирпичами дороги мостят

Гость|28.04.2017 18:59|

Мальцев вот приедет перемостит.

Имя: Гость
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