27.04.2017 | 15:24

Впервые за свою историю улица Ключевского обогатилась речкой. Во всю длину древней Поповки - так раньше называлась улица - протянулось русло. Пока еще оно неглубокое. Жидкость не успела размыть асфальт, но за пределы отводной канавы выбралась. Дотекла до пересечения с улицой Кураева, начинает разъедать ее.

Откуда бьет ключ, известно: близ Станиславского, 5, канализационный колодец, сбоку струится мутный поток.

«Ребятишки бегают по этой луже. Вся грязь течет на тротуар», - пожаловался местный житель Александр Станиславович.

Люди поморщились от дурного запаха день, второй, стали звонить, искать ответственных за сети. Месяц прошел.

«Я живу внизу улицы, мне затекает во двор и на крыльцо. Но делать ничего не хотят, посылают в администрацию», - возмутился другой горожанин Вадим Федорович.

Якобы сети бесхозные. Кто их обслуживает, кто починит - неизвестно.