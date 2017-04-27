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Из жизни | По улице Ключевского потекла грязная речка

27.04.2017|15:24
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Впервые за свою историю улица Ключевского обогатилась речкой. Во всю длину древней Поповки - так раньше называлась улица - протянулось русло. Пока еще оно неглубокое. Жидкость не успела размыть асфальт, но за пределы отводной канавы выбралась. Дотекла до пересечения с улицой Кураева, начинает разъедать ее.

Откуда бьет ключ, известно: близ Станиславского, 5, канализационный колодец, сбоку струится мутный поток.

«Ребятишки бегают по этой луже. Вся грязь течет на тротуар», - пожаловался местный житель Александр Станиславович.

Люди поморщились от дурного запаха день, второй, стали звонить, искать ответственных за сети. Месяц прошел.

«Я живу внизу улицы, мне затекает во двор и на крыльцо. Но делать ничего не хотят, посылают в администрацию», - возмутился другой горожанин Вадим Федорович.

Якобы сети бесхозные. Кто их обслуживает, кто починит - неизвестно.

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