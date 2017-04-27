27.04.2017 | 16:05

Состояние перехода в самом конце проспекта Победы, рядом с выездом из города, беспокоит многих пензенцев. Вместо твердого покрытия там неровно посыпанная асфальтовая крошка.

«Ходить здесь просто невозможно, особенно когда снег или дождь», - пожаловалась местная жительница Наталья.

Если пересечь проезжую часть, то оказываешься в другой проблемной зоне - на тротуаре. Причем раньше за ним следили.

«В этом году зимой первый раз нам приходилось просто идти по дороге, потому что тротуар был завален снегом», - добавила Наталья.

Весной он растаял, а на его месте остался песок с листьями. По телефону женщина попыталась выяснить, кто же отвечает за грязный участок тротуара, но не смогла.