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Из жизни | Пенсионерка с проспекта Строителей вычеркнула строку из квитанции за ЖКУ

27.04.2017|16:46
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Раиса Васильевна из дома № 1 на проспекте Строителей за последние несколько месяцев стала медийной личностью. В программе «Служба 11» она появляется, как только получает квитанции.

Дело в том, что к каждой есть вопросы. Мартовские счета не стали исключением. В них появились строчка «Повышающий коэффициент» и сумма - почти 410 рублей.

«Вычеркнула и не стала платить», - сообщила Раиса Васильевна.

Муж пенсионерки отправился в управляющую компанию лично. Но и это не помогло выяснить, почему это вдруг ввели повышающий коэффициент, если раньше не брали.

«Сказали, что снимут копию и передадут юристу. А от него ничего не слышно», - подытожила Раиса Васильевна.

Претензии есть и к отдельным счетам за соцнаем. Напомним: в программе уже рассказывали о том, что департамент ЖКХ с января этого года решил вывести суммы за услугу из общих квитанций. Но по какой-то причине люди получили двойные требования об оплате.

Многие по привычке отдали деньги туда, куда и всегда: управляющей компании. Так люди и стали должниками поневоле.

Горожане пытались объяснить, что перечислили деньги не туда не специально. Просто не было предупреждения о том, что реквизиты изменились.

Раиса Васильевна считает, что чиновники должны разобраться с управляющей компанией, отдала пенсионерка свои кровные или нет, и потребовать их возврата. Но люди в кабинетах считают иначе, ссылаясь на ошибку женщины.

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Гость|27.04.2017 19:20|

повышающий потому что Строителей 1 - общага, не оснащенная до сих пор ОДС. Все по закону. 17 год.

Гость|27.04.2017 19:25|

Вот умняшка, бл

Имя: Гость
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