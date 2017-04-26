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Из жизни | Жительница дома на Одесской просит снять опасный кабель

26.04.2017|17:26
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Несмотря на промозглый ветер, пензячка Татьяна Андреевна открыла окно на кухне, чтобы показать нависшую над улицей Одесской беду.

От дома № 2 до пятиэтажки напротив протянут толстый кабель. Он неизвестно чей, давно не используется, с каждым годом становится все опаснее. При шквалистых порывах обрывок стучит в стекла.

«Он же может оторваться! А мастера не снимают провод, потому что у них нет приспособлений. Он может упасть на что угодно», - пожаловалась пензячка.

Натянули эту махину больше десяти лет назад. Татьяна Андреевна старожил, но момент закрепления провода как-то пропустила, может, в те времена ночевала на даче. На кабель и внимания не обращала, пока он не стал разрушаться.

«Как-то его повесили, значит, можно и снять», - подытожила пенсионерка.

Кабель Татьяна Андреевна называет крайне опасным, поэтому настаивает на придании проблеме статуса чрезвычайно важной.

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