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Из жизни | Пенсия ветерана труда из Пензы увеличилась на 27 рублей

26.04.2017|16:50
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Вместе с апрельскими пенсиями Воробьевым доставили недоумение. Ветеран труда Александр Николаевич и инвалид третьей группы Нина Николаевна озадачились размерами пособий и льгот на оплату услуг ЖКХ. По словам главы семьи, после индексации они обычно сверяют цифры. И в этот раз сделали то же самое.

«Получилось, у меня прибавка составила 27 рублей, а у жены немного больше, потому что у нее и пенсия больше», - отметил Александр Николаевич.

С 1 февраля выплаты были проиндексированы на 5,4%, а с 1 апреля на 1,5%. Пенсия Александра Николаевича подросла на 27 рублей 50 копеек. Супруга в феврале получила 15 тысяч 284 рубля 4 копейки, на днях ей выдали на 32 рубля 88 копеек больше.

Пенсионеры интересуются, о каких полутора процентах идет речь. Вопрос адресовали специалистам ПФР. Также Воробьевых удивила сумма, которая выдавалась на оплату услуг ЖКХ: она уменьшилась.

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Гость|26.04.2017 19:07|

Виктор Смирнягин из Томской области отправил 60 рублей, на которые ему увеличили пенсию, в Москву - премьер-министру Дмитрию Медведеву

Пенсионер из поселка Белый Яр отправился на "Почту России", чтобы оправить денежный перевод самому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Заплатив 133 рубля, Виктор Смирнягин перевел премьеру 60 рублей - именно ту сумму, на которую ему проиндексировали пенсию с апреля месяца.

Также он отправил в СМИ свое письмо, где честно признался, что по пути домой "гладил себя по лысине и улыбался". Пенсионер уверен, что все люди пенсионного возраста должны поступить именно так. Он наивно предположил, что если чиновников, ответственных за это, "закидать этими копейками", то они услышат свой народ. Особо он отметил, что об этом повышении чиновники говорили по всем каналам с особой гордостью. "Постыдились бы", - с горечью написал пенсионер.

Гость|26.04.2017 19:09|

Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова заявила, что Дмитрий Медведев не придает значения данным социологических опросов, особенно «политически ангажированным».

Гость|26.04.2017 19:13|

Гость писал(a):

Он наивно предположил, что если чиновников, ответственных за это, "закидать этими копейками", то они услышат свой народ
они ещё больше обоготятся)

Гость|26.04.2017 19:18|

Очередной плевок в сторону пожилых..

Гость|26.04.2017 19:22|

денег нет, но вы держитесь...хорошего вам настроения!

Гость|26.04.2017 19:25|

В 2011 году московские власти выделили 6,6 млрд рублей на развитие сети общественных туалетов на ближайшие 5 лет. Этот срок уже истёк.

Гость|26.04.2017 19:34|

денег нет, но вы держитесь...хорошего вам настроения!

А уточки у меня все откормлены...

Гость|26.04.2017 19:46|

вставай страна огромная...

Гость|26.04.2017 19:58|

27 рублей подачка с издевкой.

Имя: Гость
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