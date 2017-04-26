26.04.2017 | 16:50

Вместе с апрельскими пенсиями Воробьевым доставили недоумение. Ветеран труда Александр Николаевич и инвалид третьей группы Нина Николаевна озадачились размерами пособий и льгот на оплату услуг ЖКХ. По словам главы семьи, после индексации они обычно сверяют цифры. И в этот раз сделали то же самое.

«Получилось, у меня прибавка составила 27 рублей, а у жены немного больше, потому что у нее и пенсия больше», - отметил Александр Николаевич.

С 1 февраля выплаты были проиндексированы на 5,4%, а с 1 апреля на 1,5%. Пенсия Александра Николаевича подросла на 27 рублей 50 копеек. Супруга в феврале получила 15 тысяч 284 рубля 4 копейки, на днях ей выдали на 32 рубля 88 копеек больше.

Пенсионеры интересуются, о каких полутора процентах идет речь. Вопрос адресовали специалистам ПФР. Также Воробьевых удивила сумма, которая выдавалась на оплату услуг ЖКХ: она уменьшилась.