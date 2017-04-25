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Из жизни | Жители дома на Фурманова жалуются на состояние вентиляционных шахт

25.04.2017|16:36
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Жительница дома № 7 на улице Фурманова Татьяна Борисовна пожаловалась на состояние верхней части вентиляционных шахт. Перекрытия служат для того, чтобы внутрь не попадали вода и листья. Они в крайне плохом состоянии.

«Может быть, меня услышит директор управляющей компании и поможет нам», - заявила Татьяна Борисовна.

Ситуация может обернуться трагедией, предупреждает женщина. Если кирпич свалится внутрь шахты, он ее перекроет.

Татьяна Борисовна рассказала, что дому уже 50 лет. За это время капитальный ремонт вентиляции ни разу не проводился. Немудрено, что кирпич рассыпается на глазах.

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