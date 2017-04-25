25.04.2017 | 15:42

На стыке путепровода и дороги на Кирова заасфальтировали решетку ливнеприемника. Оставили только несколько пролетов и таким образом избавились от проблемы по ремонту металлических конструкций, которые пересекали мост по всей ширине. Они держались еле-еле, автомобили выдавливали куски дорожного материала.

«Сделали плохо! Отнеслись к работе недобросовестно!» - констатировал один из пензенцев.

Мост создавался как стратегический объект для эвакуации населения в случае ЧП на заводе по ликвидации боеприпасов. Введен в эксплуатацию в 2013-м. Носит гордое название: имени Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

Строили его долго, тяжело, были финансовые проблемы, сложности с расселением жильцов домов под путепроводом.

Нелегкое рождение, видимо, сказывается на судьбе переправы и сейчас. На ней уже латали ямы. Теперь же их просто закатали в асфальт вместе с ливневкой. Нет решеток - нет проблемы. Пойдут дожди и посмотрим, как оставшиеся конструкции справятся с потоками.