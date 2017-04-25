Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 апр 2017|19:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  60.79  |  $  55.85
 

Из жизни | У путепровода на ул. Кирова заасфальтировали ливневку

25.04.2017|15:42
Печать

На стыке путепровода и дороги на Кирова заасфальтировали решетку ливнеприемника. Оставили только несколько пролетов и таким образом избавились от проблемы по ремонту металлических конструкций, которые пересекали мост по всей ширине. Они держались еле-еле, автомобили выдавливали куски дорожного материала.

«Сделали плохо! Отнеслись к работе недобросовестно!» - констатировал один из пензенцев.

Мост создавался как стратегический объект для эвакуации населения в случае ЧП на заводе по ликвидации боеприпасов. Введен в эксплуатацию в 2013-м. Носит гордое название: имени Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

Строили его долго, тяжело, были финансовые проблемы, сложности с расселением жильцов домов под путепроводом.

Нелегкое рождение, видимо, сказывается на судьбе переправы и сейчас. На ней уже латали ямы. Теперь же их просто закатали в асфальт вместе с ливневкой. Нет решеток - нет проблемы. Пойдут дожди и посмотрим, как оставшиеся конструкции справятся с потоками.

0
0
0
0
Гость|25.04.2017 18:29|

Класс!!!!Супер!!!

Гость|25.04.2017 19:16|

А разве его достроили? Где еще два съезда???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!