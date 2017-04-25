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Из жизни | Коммунальщики не передают дом на Бородина новой управляющей компании

25.04.2017|17:09
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Произошла еще одна попытка сменить управляющую компанию, в этот раз на Бородина, 18. Люди устали ждать помощи, у многих из них есть претензии.

«Они ничего не делают! Нас заливало, мы писали заявки, но рабочие просто приходили, глядели, а бывало, еще и ругали, что вызываем их», - пожаловалась горожанка Алла Лоскутова.

В декабре на собрании собственники квартир провели голосование. В феврале собрали все необходимые документы.

«До 1 марта мы должны были поменять компанию, но процесс перехода не закончен. Теперь нам придут двойные квитанции, потому что документы новой организации не передают», - сообщила старшая по дому Валентина Шишкова.

Люди обратились с жалобой в жилищную инспекцию. Та подтвердила, что теперь обслуживать здание должны новые коммунальщики. Но прежние не согласны.

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