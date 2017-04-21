21.04.2017 | 17:27

Корпуса бывшего отделения областной психиатрической клиники в Ахунах едва не сгорели. Местные жители по сей день переживают те события. Пламя потушили вовремя, но люди сильно встревожены.

«Пожар произошел из-за пьяных искателей металлолома. Их очень много, даже школьники начали приходить», - посетовал переживающий за безопасность Ахун Юрий Николаевич.

Отделение психиатрической клиники давно не действует. Горожанам оно запомнилось как проблемное в коммунальном плане учреждение. Хотя в свое время главврач его расхваливал. Он рассказывал, что у здания своя котельная.

Тем не менее пациентов отсюда вывезли. Строения остались на произвол судьбы - на разграбление, по мнению ахунских жителей, и на их вечный страх перед пожаром.

«Достаточно одной спички, чтобы вспыхнули не только здания, но и лес вокруг», - отметил Юрий Николаевич.

И в прошлом году здесь тушили пламя. Местные уверены: от нового ЧП никто не застрахован.