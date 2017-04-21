Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|21 апр 2017|20:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  60.32  |  $  56.23
 

Из жизни | Бывшие помещения психиатрической клиники разбирают искатели металлолома

21.04.2017|17:27
Печать

Корпуса бывшего отделения областной психиатрической клиники в Ахунах едва не сгорели. Местные жители по сей день переживают те события. Пламя потушили вовремя, но люди сильно встревожены.

«Пожар произошел из-за пьяных искателей металлолома. Их очень много, даже школьники начали приходить», - посетовал переживающий за безопасность Ахун Юрий Николаевич.

Отделение психиатрической клиники давно не действует. Горожанам оно запомнилось как проблемное в коммунальном плане учреждение. Хотя в свое время главврач его расхваливал. Он рассказывал, что у здания своя котельная.

Тем не менее пациентов отсюда вывезли. Строения остались на произвол судьбы - на разграбление, по мнению ахунских жителей, и на их вечный страх перед пожаром.

«Достаточно одной спички, чтобы вспыхнули не только здания, но и лес вокруг», - отметил Юрий Николаевич.

И в прошлом году здесь тушили пламя. Местные уверены: от нового ЧП никто не застрахован.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!