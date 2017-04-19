19.04.2017 | 18:38

Время не щадит павильон на остановке «Детская библиотека» на Кирова. Пусть он еще не старый, но каждый год эксплуатации не идет ему на пользу.

За конструкцией отваливается цемент. Но это пустяки по сравнению с провалом. Несколько плиток странным образом вдавлены.

Сама площадка, на которой стоит павильон, пошла волнами. С одной стороны это заметно сильнее. Если бросить камешек или крышку, они покатятся.

Непонятное явление: местность не болотистая. Да, когда-то там был чернозем. Примерно на том месте наши предки сажали картошку больше 100 лет назад, тогда Кирова еще называлась Троицкой. Когда построили монастырь, улица уже не была похожа на деревенскую.

Она давным-давно заасфальтирована. Подушку под павильоном укладывали на твердую основу. Непонятно, как мастера это делали: образовались провалы, плитка пошла волнами.