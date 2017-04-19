Остановка «Театральный проезд» со стороны драматического театра - самое время остановиться и оглядеться вокруг. А еще лучше посмотреть внимательнее под ноги: тротуара на участке от Бакунина до дома № 1 фактически не существует.
Поверхность его сплошь в проплешинах, будто язвами изъедена. Очень трудно ходить пожилым людям. На тротуаре в центре Пензы легко оступиться и упасть.
Губернатор обозначил проблему с пешеходными зонами в самом сердце сурской столицы.
«Тротуары у нас должны быть выложены плиткой, это красиво и качественно», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона говорил об этом на планерке в правительстве в январе. Сейчас апрель. Погода к ремонту благоволит. Осталось дождаться появления мастеров.
А на въезде в Пензу на ул. Чаадаева около железнодорожного перезда постоянные километровые пробки из-за отсутствия асфальта.Похоже, в ту сторону начальники на самолётах летают.