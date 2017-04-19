19.04.2017 | 16:50

Остановка «Театральный проезд» со стороны драматического театра - самое время остановиться и оглядеться вокруг. А еще лучше посмотреть внимательнее под ноги: тротуара на участке от Бакунина до дома № 1 фактически не существует.

Поверхность его сплошь в проплешинах, будто язвами изъедена. Очень трудно ходить пожилым людям. На тротуаре в центре Пензы легко оступиться и упасть.

Губернатор обозначил проблему с пешеходными зонами в самом сердце сурской столицы.

«Тротуары у нас должны быть выложены плиткой, это красиво и качественно», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона говорил об этом на планерке в правительстве в январе. Сейчас апрель. Погода к ремонту благоволит. Осталось дождаться появления мастеров.