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Из жизни | Рядом с остановкой на ул. Захарова сделали аккуратную дорожку

17.04.2017|17:18
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Чтобы создать подход к остановке общественного транспорта на улице Захарова, нужно было найти лишь немного асфальтовой крошки и группу умельцев.

Журналисты 11 канала рассказывали о том, что люди тонули в грязи, потому что к маршруткам приходилось шагать по газону. Там ездят 21-я и 29-я. Знак стоял прямо у бордюра, то есть высаживать и принимать народ водители могли на законных основаниях.

Об удобствах для пензенцев не позаботились. Разумнее было бы организовать заездной карман с цивилизованной тропинкой к тротуару через газон. Последнюю сделали. За нее, кстати, боролись также в колледже искусств.

«Во время непогоды чистым из автобуса выйти было невозможно», - отметил заместитель директора Пензенского колледжа искусств Эдуард Токарев.

Проверить на прочность тропинку в момент съемок не получилось, так как покрытие еще не застыло. Дорожку на время оградили от пешеходов.

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